No Acre, pescaria rende captura de peixes de grande porte

De acordo com os moradores envolvidos na pescaria, a atividade foi considerada um grande sucesso

Registro dos peixes chamou a atenção pelo porte dos animais. — Foto: Reprodução

Uma pescaria realizada nesta sexta-feira (28) no Rio Purus, em Santa Rosa do Purus, terminou com a captura de dois peixes de grande porte. Os exemplares pertencem às espécies Filhote e Pirarara, conhecidas pelo tamanho e pela força.

De acordo com os moradores envolvidos na pescaria, a atividade foi considerada um grande sucesso. Nesta época do ano, o Rio Purus apresenta um volume de água mais baixo, condição que facilita a localização e a captura dos peixes em determinados pontos do rio.

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A pesca faz parte da rotina de muitas famílias da região e, neste caso, os exemplares capturados serão destinados ao consumo próprio dos moradores e de seus familiares.

O registro dos peixes chamou a atenção pelo porte dos animais e demonstra a riqueza pesqueira ainda encontrada no Rio Purus, um dos principais rios da região.