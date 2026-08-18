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Pescador fisga jaú de 72 quilos durante pescaria no interior do Acre; VÍDEO

O jaú apresentou 1,54 metro de comprimento e peso de 72 quilos

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Pescador fisga jaú de 72 quilos durante pescaria no interior do Acre; VÍDEO
Foram cerca de um dia e uma noite de pescaria até que o jaú fosse finalmente capturado/Foto: Reprodução

Uma pescaria no município de Porto Acre, no interior do Acre, terminou com uma captura impressionante. Um pescador conseguiu retirar das águas de um dos igarapés do Rio Andirá um jaú de aproximadamente 72 quilos e 1,54 metro de comprimento.

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O responsável pela captura foi Claiton da Silva, conhecido como Cleitinho, que contou que a pescaria aconteceu na companhia de outros pescadores da região. Acostumado com a atividade desde criança, ele relatou que o grupo precisou de mais de uma tentativa até conseguir dominar o enorme peixe.

Segundo Claiton, foram cerca de um dia e uma noite de pescaria até que o jaú fosse finalmente capturado. Apesar do tamanho do animal, o pescador afirmou que a captura não chegou a dar tanto trabalho quanto poderia se imaginar.

Logo após retirar o peixe da água, os pescadores fizeram a medição. O jaú apresentou 1,54 metro de comprimento e peso de 72 quilos.

O registro da captura rapidamente chamou a atenção pelo tamanho do pescado, considerado um dos grandes exemplares encontrados na região.

Veja o vídeo:

 

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