Oficial! Alan escolhe o empresário Rico Leite como candidato a vice

Anúncio foi feito durante a convenção da aliança liderada pelo Republicano

Foto: Sophia Sobralino

O senador Alan Rick (Republicanos) oficializou, na noite deste sábado (25), o empresário Rico Leite como candidato a vice-governador na chapa que disputará o Governo do Acre nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito durante a convenção da aliança liderada pelo Republicanos, realizada no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco. O nome de Ricardo Leite era tratado com discrição e só foi confirmado no momento da homologação da chapa.

Nas últimas semanas, além de Ricardo Leite, outros dois nomes eram apontados como possíveis candidatos a vice: a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e a ex-secretária de Estado Ana Paula Correia.

Ao anunciar o companheiro de chapa, Alan Rick afirmou que a escolha levou em consideração a experiência do empresário na iniciativa privada e sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento econômico do estado.

“É o nosso vice, Ricardo Leite. Essa escolha se deu por um motivo: ele é um grande gestor, um espetacular representante de vários setores da produção acreana. Aqui unimos a experiência do setor público com a força da iniciativa privada. O Ricardo pode nos ajudar muito a atrair investimentos, trazer empresas para o Acre e gerar empregos, que é o que o nosso povo precisa”, declarou.

Além da candidatura de Alan Rick ao governo e de Ricardo Leite à vice-governadoria, a convenção também oficializou os nomes de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã) para a disputa pelas duas vagas ao Senado, além dos candidatos proporcionais da aliança formada por Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata.

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