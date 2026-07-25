25/07/2026
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Filho de prefeita que quer ser deputado leva panela de pressão gigante para convenção de Alan

Eduardo Gomes é filho da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes

Por Matheus Mello, ContilNet 25/07/2026 às 20:22
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Filho de prefeita que quer ser deputado leva panela de pressão gigante para convenção de Alan
Fstrutura, confeccionada a partir de uma caixa d’água e caracterizada como uma panela de pressão, foi carregada por apoiadores. — Foto: ContilNet

A convenção que oficializou a candidatura de Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, neste sábado (25), também foi palco de uma ação inusitada de campanha. O pré-candidato a deputado estadual Eduardo Gomes, filho da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, chamou a atenção ao levar uma panela de pressão gigante para o evento.

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A estrutura, confeccionada a partir de uma caixa d’água e caracterizada como uma panela de pressão, foi carregada por apoiadores durante a convenção realizada no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

Na peça estavam estampadas as frases “Eduardo Gomes é pressão” e “Se for chorar manda áudio”, bordões utilizados pelo pré-candidato durante a pré-campanha.

A estratégia chamou a atenção de quem acompanhava o evento e virou um dos destaques nos corredores da convenção, onde também foram oficializadas as candidaturas de Alan Rick ao Governo do Acre, de Rico Leite à vice-governadoria e dos candidatos ao Senado da aliança.

Eduardo Gomes disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e integra o grupo político da prefeita Rosana Gomes, que acompanha sua pré-campanha no Quinari e em outras regiões do estado.

VÍDEO:

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