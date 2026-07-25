“Profético”, diz Alan ao associar números dos seus candidatos ao Senado a data de nascimento da mãe

Declaração foi proferida no Ginásio do Sesc durante ato político que oficializou pré-candidaturas do grupo

Senador relacionou os números de Júnior Feitosa (27), Mara Rocha (10) e Sérgio Petecão (55) ao nascimento da mãe (27/10/1955)/ Foto: ContilNet

Durante seu discurso na convenção do Republicanos, na tarde deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, o senador Alan Rick protagonizou um dos momentos mais descontraídos e emocionantes da celebração.

Ao apresentar os pré-candidatos ao Senado que integram a sua coligação — Mara Rocha (10), Sérgio Petecão (55) e Júnior Feitosa (27), Alan chamou sua mãe, Maria Gorete da Silva, ao palco para revelar o que classificou como uma “coincidência profética”.

Diante do público que lotava as arquibancadas, o senador brincou ao apresentar a mãe como “a velha mais nova do Acre” e questionou a plateia sobre os números das urnas dos três aliados na disputa ao Senado: 27, 10 e 55. Em seguida, perguntou a Maria Gorete a sua data de nascimento.

“27 do 10 de 1955!”, respondeu a mãe do senador, arrancando risos, aplausos e gritos da militância presente na quadra.

Alan aproveitou a coincidência numérica para reforçar o tom de fé do seu pronunciamento: