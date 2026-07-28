As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet e seguem abertas até a próxima sexta

Moradores de Sena Madureira interessados em atuar na área de cuidados infantis têm uma nova oportunidade. O Programa Mulheres Mil + Cuidados, promovido pelo Governo Federal, iniciou nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para a contratação de cuidadores infantis que irão atuar nas atividades desenvolvidas pelo Instituto Federal do Acre (Ifac).

Para o município, estão sendo ofertadas duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos devem possuir ensino médio completo e apresentar certificado do curso de Cuidador Infantil, com carga horária mínima de 160 horas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet e seguem abertas até a próxima sexta-feira (31), por meio do portal de editais do Ifac. A seleção dos candidatos ocorrerá por análise curricular.

De acordo com a coordenação do programa, os profissionais selecionados irão desempenhar suas funções nas Cuidotecas do Mulheres Mil + Cuidados, espaço criado para atender os filhos das alunas matriculadas nos cursos ofertados pelo programa. A iniciativa busca garantir que as mães possam participar das aulas com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão em um ambiente seguro e adequado.

Segundo a professora Glória Gomes, a implantação das Cuidotecas representa um importante suporte para a permanência das estudantes. “As mães que participarem dos cursos terão um local apropriado para deixar seus filhos durante o período das aulas”, ressaltou.

As atividades do Programa Mulheres Mil + Cuidados estão previstas para começar em agosto, no período noturno, no campus do Ifac em Sena Madureira. Os cuidadores aprovados também iniciarão suas atividades no mesmo período e receberão uma bolsa mensal de R$ 1.440.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet