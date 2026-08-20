Terremoto no Peru é sentido no Acre e esvazia prédio da Aleac

Foi o segundo abalo em dez dias

Servidores deixaram a Aleac após tremor/Foto: Reprodução

Moradores de Rio Branco e de municípios do interior do Acre perceberam, na tarde desta quinta-feira (20), os reflexos de um forte terremoto registrado na região de Ayacucho, no sul do Peru. O fenômeno levou à retirada preventiva de servidores do prédio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A movimentação foi percebida na capital acreana por volta das 13h15. Dentro da Aleac, funcionários notaram o balanço da estrutura e receberam orientação para deixar o edifício. Após a evacuação, o expediente foi encerrado e os servidores foram liberados.

O tremor também foi percebido em outros órgãos públicos e imóveis de Rio Branco. Relatos compartilhados nas redes sociais indicam que algumas pessoas confundiram inicialmente a sensação de movimento com tontura.

Este foi o segundo episódio sentido por moradores do Acre em um intervalo de dez dias. Apesar do susto, não havia informações sobre feridos ou danos estruturais no estado até a última atualização.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos calculou magnitude de 6,7 e localizou o epicentro a aproximadamente 38 quilômetros a noroeste de Upahuacho, na província de Parinacochas. O órgão estimou profundidade de cerca de 66 quilômetros.

Já o Instituto Geofísico do Peru registrou magnitude de 7,2, com epicentro a 35 quilômetros ao norte de Coracora e profundidade de 108 quilômetros. A diferença ocorre porque os institutos utilizam métodos e dados próprios para calcular as características do terremoto.

No Peru, o abalo foi sentido em diferentes regiões e provocou a saída de moradores de edifícios. As autoridades peruanas descartaram risco de tsunami e continuavam avaliando possíveis danos.