23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Vídeo gravado por jovem acreano antes de desaparecer causa comoção

Mensagem deixada no celular de uma empresária para quem José Kaique trabalhava chamou atenção de familiares e amigos após a localização do corpo

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vídeo gravado por jovem acreano antes de desaparecer causa comoção
Vídeo gravado por José Kaique antes do desaparecimento repercutiu nas redes sociais após a localização do corpo do jovem /Foto: Reprodução

Uma mensagem gravada por José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, antes de seu desaparecimento, passou a repercutir nas redes sociais após o jovem ser encontrado morto neste sábado (19), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Natural do Acre, Kaique estava desaparecido desde terça-feira (15), quando foi visto pela última vez caminhando em direção ao Molhe da Barra Sul. Durante o período de buscas, familiares e equipes de resgate procuraram pelo jovem até a localização do corpo no mar.

Antes de desaparecer, Kaique utilizou o celular da empresária Juliana Soares, para quem trabalhava em um salão de beleza na Barra Sul, para gravar um vídeo. Na mensagem, o jovem fez uma reflexão que posteriormente chamou a atenção de pessoas próximas.

Com a confirmação da morte, o conteúdo passou a ser compartilhado e comentado nas redes sociais. Familiares, amigos e internautas demonstraram comoção diante das palavras deixadas pelo jovem.

Entre os comentários, algumas pessoas afirmaram ter percebido sinais de que Kaique estaria passando por um momento difícil. As manifestações, porém, são relatos de internautas e não permitem afirmar, por si só, quais eram as circunstâncias vividas pelo jovem ou o que motivou a gravação.

O vídeo ganhou repercussão justamente por ter sido registrado antes do desaparecimento e por ter sido interpretado por pessoas próximas como uma mensagem que merece atenção após o desfecho do caso.

Veja o vídeo:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.