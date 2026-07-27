27/07/2026
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Vídeo mostra confusão entre duas mulheres em ramal no interior do Acre

Desentendimento teria sido motivado por questões pessoais

Por Ricardo Amaral, ContilNet 27/07/2026 às 15:26
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Vídeo mostra confusão entre duas mulheres em ramal no interior do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão envolvendo duas mulheres no Ramal do Granada, localizado no município de Acrelândia. O caso ocorreu no último sábado (25) e chamou a atenção dos moradores da região pela intensidade das agressões.

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Segundo informações apuradas, o desentendimento teria sido motivado por questões pessoais. Durante a discussão, uma adolescente de 17 anos acabou ficando ferida, sofrendo lesões na região do nariz.

As imagens registradas por testemunhas mostram parte da briga e passaram a ser amplamente compartilhadas na internet. Após o ocorrido, familiares da jovem procuraram as autoridades para registrar um boletim de ocorrência.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da confusão e apurar a responsabilidade dos envolvidos. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da adolescente.

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