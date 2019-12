A lista dos solteiros mais cobiçados chegou à Cruzeiro do Sul; confira no Continder

A seleção que já passou por Rio Branco e Sena Madureira, agora finaliza sua edição de 2019 no segundo maior município do Acre

O Continder, que é a lista tradicional do ContilNet com os solteiros mais cobiçados, também chegou à Terra dos Náuas, a famosa Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A seleção que já passou por Rio Branco e Sena Madureira, agora finaliza sua edição de 2019 no segundo maior município do Acre, com o destaque dos 5 cobiçados solteiros e 5 cobiçadas solteiras da cidade, escolhidos por um grupo de cruzeirenses da mais alta competência.

Sofia Brunetta, Andre Inácio, Brenda Ferreira e Maria Eduarda Badi ajudaram a nossa equipe com a produção desta lista do ARRASO!

Confira.

OS 5 SOLTEIROS MAIS COBIÇADOS DE CRUZEIRO DO SUL

5º Iury Terças

A lista já começa com o solteiro Iury Terças Cordeiro, de 19 anos, que assumiu a quinta posição. O jovem estudante de medicina é treinar Jiu Jitsu, jogar poker, assistir séries, ler e praticar academia. O leonino tem o sonho de se formar e especializar-se em cirurgia plástica, além de ajudar o próximo com programas filantrópicos.

Iury está no Instagram pelo @iurytercass.

4º Rodrigo Melo

O cruzeirense Rodrigo Melo, de apenas 20 anos, é o quarto da lista. Geminiano, o estudante de Direito na Ufac é 50% caseiro, mas gosta de sair com os amigos nos finais de semana, é crossfiteiro e maratoneiro de séries. Seus sonhos? Ter sucesso na carreira profissional e viajar pelo mundo conhecendo lugares novos.

Rodrigo está no Instagram pelo @rodr1gomelo.

3º Gustavo Said

O administrador por formação Gustavo Silva Said, de 30 anos, é o terceiro cobiçado da lista. Taurino, o cruzeirense ama assistir filmes, ler e jogar video game. Seu maior sonho? Escrever um filme.

Gustavo está no Instagram pelo @gustavo_said.

2º Luís Carlos

O estudante Luís Carlos Jacó Muro, de 18 anos, é o segundo da lista. Do signo de escorpião, o cruzeirense gosta muito de sair com os amigos. Seu maior sonho? Ser bem sucedido.

Luís está no Instagram pelo @luiss_muro.

1º Saron Costa

Saron Costa, de 19 anos, é o primeiro da lista. Do signo de gêmeos, o acadêmico de Medicina ama todos os tipos de esporte e tem o sonho de obter a formação em sua área.

Saron está no Instagram pelo @saroncosta.

AS 5 SOLTEIRAS MAIS COBIÇADAS DE CRUZEIRO DO SUL

5ª Nirléia Lima

A servidora pública e pedagoga Nirléia Lima, de 35 anos, assume a quinta posição da lista. Do signo de capricórnio, a morena cobiçada ama escrever e ler. Seu maior sonho é escrever um livro.

Nirléia está no Instagram pelo @nirleia.

4ª Quelita Castro

A sargitariana de 19 anos, Quelita Castro, está na quarta posição da lista. Modelo e miss, a também digital influencer ama aproveitar a família. Seu maior sonho? Ser bem sucedida intelectualmente e profissionalmente.

Quelita está no Instagram pelo @queelita.

3º Emely Perez

A Miss Cruzeiro do Sul CNB 2019, Emely Perez, de 22 anos, está na terceira posição da lista. Estudante de Engenharia Florestal, a cruzeirense e sargitariana ama as passarelas.

Emely está no Instagram pelo @emellyaperez.

2ª Emyla Monteiro

A ariana Emyla Monteiro é a segunda da lista. A cirurgiã dentista ama academia e seu maior sonho é conhecer novos lugares.

Emyla está no Instagram pelo @emyla_montr.

1ª Mayara Alves

A cruzeirense Mayara Alves, de 28 anos, é a primeira da lista. Geminiana, a morena adora malhação. Seu maior sonho é passar um período na África sendo voluntária em uma ONG – o que considera fundamental para sua evolução.

Mayara está no Instagram pelo @_alvessmayara.

