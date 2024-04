Homem que matou primo de Gladson com facada na barriga é preso no interior do Acre

Após um intenso trabalho de investigação e colaboração entre a Polícia Civil do Acre, a Polícia Militar e o Exército Brasileiro, o autor do homicídio contra Bruno Cameli Messias, primo do governador Gladson Cameli, assassinado com uma facada na barriga no último domingo (21), foi capturado na tarde desta terça-feira (23). A ação foi coordenada pela Delegacia Geral de Marechal Thaumaturgo.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pela investigação, relatou que logo após tomar conhecimento do assassinato, as equipes policiais foram mobilizadas para localizar o criminoso. Após horas de busca, o autor foi encontrado na casa de um tio, na comunidade Buenos Ayres, no início da tarde desta terça (23).

O suspeito, ao ser detido, não ofereceu resistência e justificou sua ação alegando legítima defesa. Segundo ele, durante uma discussão enquanto consumiam bebidas alcoólicas, a vítima teria o agredido e tentado atacá-lo com um terçado. Para se proteger, o suspeito desferiu um golpe com uma faca no abdômen de Bruno Cameli, e em seguida, fugiu do local.

O autor do crime foi autuado em flagrante impróprio devido à perseguição policial e aguarda a audiência de custódia, marcada para esta quarta-feira.