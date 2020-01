Astro da NBA, Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero nos EUA

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. Ex-jogador do Los Angeles Lakers, Kobe se aposentou da NBA em 2016.

Kobe, de 41 anos, viajava com outras três pessoas na aeronave particular que se acidentou na cidade de Calabasas, situada no Estado da Califórnia. Todas as cinco pessoas a bordo do helicóptero morreram. A causa do acidente está sob investigação.

Informações apontam que a mulher de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, não estava entre os que estavam a bordo da aeronave.

