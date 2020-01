Em 2019, Acre chegou a registrar temperaturas na casa dos 5 graus, diz Friale

O Acre chegou a registrar, no último ano, temperaturas na casa dos 5 graus. A informação foi publicada pelo pesquisador Davi Friale. De acordo com ele, o estado registrou temperatura mínima foi 5,8ºC e máxima de 37,4ºC. No país, mínima foi -8,1ºC e máxima, 42,9ºC.

“No Acre, a menor temperatura foi 5,8ºC, registrada nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia, no dia 5 de agosto, enquanto, em Rio Branco, a mínima foi 9,2ºC, também no dia 5 de agosto. Já, a máxima no Acre, foi 37,4ºC, aconteceu nas mesmas cidades onde ocorreu o recorde de frio, ou seja, em Epitaciolândia e Brasileia. Na capital acreana, a maior temperatura de 2019 foi 36,4ºC, no dia 8 de setembro”, diz o pesquisador.

A tarde mais fria em Rio Branco ocorreu no dia 7 de abril, com máxima de apenas 19,0ºC. Entre os dias 6 e 7 de agosto, o Acre foi o estado brasileiro com as menores temperaturas de todo o país, conforme os registros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. No dia 5 de agosto, Rio Branco, registrava a menor umidade relativa do ar do ano, com 18%.

O vento mais forte no Acre, em 2019, registrou a velocidade de 84,6km/h, na cidade de Feijó, no dia 20 de setembro.

