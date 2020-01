Novo vídeo mostra momento da colisão entre helicóptero do Estado e caminhão; assista

Não há registro de feridos e nem óbitos, apenas destroços do caminhão e do helicóptero

Um novo vídeo divulgado, mostra o momento em que o helicóptero do governo atinge um caminhão. Diferente do publicado inicialmente, que o incidente teria ocorrido no momento de um pouso forçado, a aeronave Hárpia 1 se preparava para decolar, na Via Chico Mendes, quando o motorista avançou com com o caminhão que teve parte do baú arrancado.

O tenente Roger, chefe de manutenção do helicóptero, disse que ainda não tem como detalhar o ocorrido e nem falar em prejuízos. “Estou me deslocando para lá é vou montar o protocolo do acidente, mas de início foi isso”, explicou.

Não há registro de feridos e nem óbitos, apenas destroços do caminhão e do helicóptero. O prejuízo pode passar dos R$ 500 mil aos cofres públicos.

