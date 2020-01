Vídeo: helicóptero do governo é atingido por caminhão ao tentar decolar

O helicóptero do governo foi atingido por um caminhão ao tentar decolar na manhã deste sábado (18), na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco. As causas e as circunstâncias em que ocorreram ainda não foram esclarecidas. Até o momento o que se sabe é que a hélice do helicóptero arrancou parte do baú do veículo. Não há registro de vítimas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave na avenida com as hélices quebradas e uma parte da lateral arrancada. Mais informações em instantes.

Veja:

