Pré-estreia de “Aves de Rapina” está marcada para o dia 5 no Cine Araújo

Circo Broadway continua montado no estacionamento do shopping até o dia 9 de fevereiro

O novo filme do universo DC Comics está perto de estrear no cinema do Via Verde Shopping. “Aves de Rapina” conta a história da junção de Arlequina, Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City. Margot Robbie continua sendo Arlequina, assim como no filme “Esquadrão Suicida” de 2016.

O Circo Broadway continua montado no estacionamento do Via Verde Shopping, com atrações para toda a família. Apresentações no globo da morte, mágicos, malabaristas, contorcionistas, moto aéreo show e trapézio. De segunda a sexta, os espetáculos ocorrem às 20h30. No sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h30. A estrutura da tenda de apresentações é dividida da seguinte forma: setor popular: R$ 15 meia e R$ 30 inteira; setor central: R$ 20 meia e R$ 40 inteira; e área VIP: R$ 25 meia e R$ 50 inteira. Crianças de 2 até 12 anos e pessoas com deficiências pagam meia-entrada. Até sexta-feira, 31, estará valendo a promoção “Todos Pagam Meia” em todos os setores.

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 30 A 05/02/2020

SALA 01 – (2D) – JUMANJI: PRÓXIMA FASE – DUBLADO

COMÉDIA – 123 MIN – Verificar classificação

QUI A DOM: 14H15

Diariamente: 16H45, 19H15 E 21H45

SALA 02 – (2D) – BAD BOYS – DUBLADO

AÇÃO/COMÉDIA – 124 MIN – Verificar classificação

QUI A DOM: 14H00

Diariamente: 16H30, 19H00 E 21H30

SALA 03 – (2D) – FROZEN 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – Verificar classificação

QUI A DOM: 14H00

QUI A TER: 16H15

SALA 03 – (2D) – JUMANJI: PRÓXIMA FASE – DUBLADO

COMÉDIA – 123 MIN – Verificar classificação

Diariamente: 18H30

QUI A TER: 21H00

SALA 03 – (2D) – AVES DE RAPINA – DUBLADO

AÇÃO/AVENTURA – 108 MIN – Verificar classificação

QUA DIA 05/02: 21H00 PRÉ-ESTRÉIA

SALA 04 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

NACIONAL – COMÉDIA – 111 MIN – Verificar classificação

QUI A DOM: 14H45

Diariamente: 17H00, 19H15 E 21H30

SALA 05 – (2D) – UM ESPIÃO ANIMAL – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 102 MIN – Verificar classificação

SAB E DOM: 13H00

SALA 05 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA

NACIONAL – COMÉDIA – 111 MIN – Verificar classificação

Diariamente: 13H00

SALA 05 – (2D) – 1917 – DUBLADO

DRAMA – 119 MIN – Verificar classificação

Diariamente: 17H15 E 19H30

SALA 05 – (2D) – 1917 – LEGENDADO

DRAMA – 119 MIN – Verificar classificação

QUI A TER: 21H45

SALA 05 – (2D) – AVES DE RAPINA – LEGENDADO

AÇÃO/AVENTURA – 108 MIN – Verificar classificação

QUA DIA 05/02: 21H45 PRÉ-ESTRÉIA

SALA 06 – (2D) – BAD BOYS – DUBLADO

AÇÃO/COMÉDIA – 124 MIN – Verificar classificação

QUI A DOM: 14H15

Diariamente: 16H45 E 19H15

SALA 06 – (2D) – BAD BOYS – LEGENDADO

AÇÃO/COMEDIA – 124 MIN – Verificar classificação

Diariamente: 21H45

