Acreana Loren canta Chico Buarque e emociona nos melhores momentos do The Voice

Os melhores momentos das Audições às Cegas do The Voice Kids contaram com cada apresentação… De tirar o fôlego! Claro que o público de casa ficou ligadinho e se emocionou junto com os talentos e técnicos. Nas redes sociais, bombaram internautas contando que a emoção tomou conta pra valer e choveram elogios para todos os participantes.

A acreana Loren Medeiros mostrou toda a sua doçura com “João e Maria”. Os internautas vibraram com a música de Chico Buarqu e arrancou elogios dos internautas.