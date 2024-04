Hotel ‘pet’ é condenado a pagar indenização após morte de cachorro

Um hotel para animais em Rio Branco, no Acre, foi condenado pela Justiça pela morte de um cão, que teria sido esquecido em um veículo durante o transporte. Conforme os autos, divulgados nesta terça-feira (23), o cachorro da raça Pug, foi deixado por sua tutora, pois ela viajaria.

Porém, a dona do animal recebeu uma ligação sobre problemas com o cão. A empresa explicou que um funcionário esqueceu o animal no carro, mas assim que perceberam, levaram-no para um hospital veterinário da cidade, onde foi medicado e acompanhado por profissionais.

O animal ficou mais de três horas dentro de uma caixa de transporte no carro, com as portas e janelas fechadas, exposto ao sol, até ser levado ao hospital veterinário em estado grave. Chegou com a temperatura corporal muito alta, sem resposta, em estado vegetativo, e acabou falecendo.

Decisão da justiça

Na decisão, o 3º Juizado Especial Cível da Comarca da capital determinou ao estabelecimento Pretioca Pets, o pagamento do valor de R$15 mil a título de danos morais à tutora.

O caso foi julgado pela juíza Evelin Bueno considerou improcedente os danos materiais já que a parte autora não comprovou o valor de um cachorro da raça pug, não trazendo prova documental ou testemunhal do valor do animal.