Quarentena de luxo: a vida de Ronaldinho em hotel no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto Assis, estão cumprindo pena domiciliar em um hotel no Paraguai após tentar entrar no país com passaporte falso. O portal Uol deu alguns detalhes sobre como tem sido a rotina do ex-craque em Assunção.

Gaúcho e o irmão têm desembolsado cerca de R$ 2 mil por dia, cada, para se hospedarem no luxuoso hotel Palmaroga. Eles são os únicos hóspedes do hotel, atualmente, devido à pandemia do coronavírus.

Sozinhos, circulam livremente pelas instalações e conversam, bem-humorados, com gerentes, recepcionistas e outros funcionários. Com internet liberada, Ronaldinho conversa com amigos, familiares e participa de lives com artistas brasileiros.

Até o momento, Ronaldinho só fez um pedido especial para os funcionários: uma bola e um local para “brincar”. “Ele é gente boa. Faz piadas. Chegou tenso, mas está sempre sorridente agora”, afirmou Emilio Yegros, gerente do hotel, para a imprensa mexicana.

Os irmãos ainda não têm data pra sair de Palmaroga. A dupla só poderá deixar o hotel ao final da investigação ou diante de liminar extraordinário proferida pela justiça local.

#Ronaldinho rompió el silencio. ⚽El astro del fútbol conversó con #ABCTVPy en una entrevista exclusiva en la que habló del fútbol y el controversial caso. La entrevista completa, mañana en la edición impresa de ABC Color y en el programa #CrimenYCastigo a las 18:00. pic.twitter.com/P3l85ZdRpV — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) April 27, 2020

