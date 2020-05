Governo lança operação Força Máxima com a prefeitura de Rio Branco e anuncia editais de obras

O governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinarão nesta quinta-feira, 14, no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre), a ordem de serviço para renovação de convênio com a Prefeitura de Rio Branco de prestação para serviços de manutenção, conservação e recuperação do pavimento asfáltico nas rodovias estaduais AC-10 (Porto Acre), AC-40 (Senador Guiomard/Plácido de Castro) e AC-90 (Transacreana).

As obras serão executadas pelo Deracre e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), com investimentos na ordem de R$3,9 milhões, e têm, ainda, como objetivo fomentar a economia e promover a geração de emprego e renda.

Os recursos provenientes do governo federal têm o estado como gestor legal. Serão investidos através do convênio com a Prefeitura de Rio Branco, dentro da linha de ação do Governo do Estado, a prioridade em ações que garantam dinamismo na contratação nas obras de infraestrutura que resultem dividendos positivos imediatos na economia local, com a geração de novos postos de serviço e compras em empresas locais.

As operações iniciam ainda esta semana, logo após a assinatura da ordem de serviço, com previsão de 12 meses no tempo de execução, em áreas de abrangência definidas conforme plano de trabalho discutido, definido e aprovado para execução durante este ano.

Dentre as obras que serão licitadas e executadas em Rio Branco estão a ampliação das dependências da Policlínica da Polícia Militar, construção da primeira etapa do Centro Comunitário na Cidade do Povo, construção de quadra no Núcleo Estadual de Tecnologia Assistiva (Neta), reforma do Teatro Plácido de Castro, urbanização na região do bairro Conquista e também a recuperação de rodovias.

Outra importante obra que consta neste primeiro pacote é a construção de hospital de campanha na capital destinado ao atendimento de pacientes acometidos com a Covid-19. “Nossas expectativas são as melhores em fomentar a economia, garantir novos postos de trabalho e um resultado imediato em melhoria das condições de vida dos cidadãos, com a recuperação dos trechos mais críticos em caráter de urgência, pois as áreas mais comprometidas já estão definidas como prioridade no nosso plano de trabalho”, disse o governador Gladson Cameli.

De acordo com a prefeita Socorro Neri, desde o início da pandemia governo e prefeitura caminham juntos. “Assim, também, estamos fazendo na redução dos impactos econômicos causados pela pandemia. Um pacote de obras importantes como esse que estamos lançando beneficia diretamente a economia na capital, gerando postos de trabalho e movimentando outros setores importantes. União e parceria são fundamentais, em momentos como esse. Nossa prioridade é salvar vidas e mitigar os prejuízos causados pela pandemia”, afirmou Neri.

Lançamento de editais para obras no interior

Governo do Estado, anuncia, ainda, nesta quinta-feira (14) o lançamento de vários editais de licitações para um pacote de obras públicas a serem executadas após o período da crise da Covid-19. Nesse primeiro pacote serão investidos mais de R$ 200 milhões em obras de infraestrutura urbana, viária e de saúde ao longo dos próximos meses.

A medida, na Capital, tem o apoio da prefeitura de Rio Branco e juntos governo e prefeitura irão otimizar e integrar o emprego de suas equipes e a execução de projetos. A ação faz parte do conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pelo poder público estadual para mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

O governador anunciará ainda o lançamento de editais para execução de várias obras nos municípios, como a construção do Hospital de Campanha e a reforma do Memorial José Augusto e Teatro José Alencar, em Cruzeiro do Sul. Já em Tarauacá, serão desenvolvidas ações para a implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário.

O conjunto de obras inclui, também, a implantação do contorno rodoviário e construção de ponte em Brasileia. Em Acrelândia será feita a reforma e ampliação do Hospital Geral. Em Sena Madureira será construída uma quadra esportiva no Quartel da Polícia Militar.

Em Xapuri, Manoel Urbano e Rodrigues Alves serão contratadas empresas para serviços especializados em manutenção de ramais e construção de bueiros e pontes visando apoiar a produção florestal e agroflorestal comunitária. Obras de melhoria de ramais também serão executadas em vários municípios do estado.

O pacote de obras é resultado do trabalho conjunto de várias secretarias de governo. No dia 8 de maio, o governo do Estado publicou um decreto regulamentando a criação de um comitê para dar celeridade ao andamento de obras estratégicas.

O Comitê Mais Obras é composto pelas Secretarias de Infraestrutura, Planejamento, de Desenvolvimento Regional (Sedur), Secretaria Adjunta de Licitações, Departamento de Água e Saneamento (Depasa) e Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) e tem como meta coordenar os investimentos em obras de infraestrutura como um todo, dinamizando e dando celeridade na elaboração e andamento de projetos licitados.

