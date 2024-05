Madonna surpreende fãs e aparece de camisola em Copacabana: veja

No ensaio, Madonna interpretou Burning Up, com uma guitarra, além de Live to Hell e Express Yourself, ao lado de seu filho, David Banda. a setlista ainda teve La Isla Bonita, entre outros sucessos clássicos.

No telão, foi possível ver o rosto de personalidades que morreram com o vírus HIV, como Betinho, cazuza, Renato Russo e Sandra Bréa.

Ainda no ensaio, a cantora mostrou algumas performances e roupas, como um short e blusa de mangas bufantes com luvas de renda, que devem se repetir na noite de sábado.

Ovacionada pelas pessoas que estavam na praia, a Rainha do Pop deixou o seu recado. “Oi Brasil, vocês estão me ouvindo? Vocês estão felizes? Estão prontos? Só checando”, declarou.

Show de Madonna deve receber 1,5 milhão de pessoas

O tão esperado show de Madonna é neste sábado (4/5) e antes mesmo de começar tem movimentado a cidade do Rio de Janeiro.

Entre moradores e turistas que viajaram para ver a apresentação gratuita na praia de Copacabana, a previsão é reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas no local.

Mas esse não é o único número curioso do show que encerra a The Celebration Tour, turnê de celebração dos 40 anos de carreira da cantora. Confira abaixo outros dados que já chamam atenção:

100% dos hóteis de Copacabana ocupados

De acordo com o Estadão, o HotéisRio aponta que na data do show, todos os quartos de hotéis disponíveis no bairro de Copacabana estejam ocupados. Entre 3 e 5 de maio, mais de 85% das opções já estão ocupadas.

550 banheiros

As 550 cabines sanitárias foram instaladas em toda a orla na praia. Com a expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas, cada cabine será compartilhada por 2.727 fãs da artista.

Mais de 4 mil policias

Ao todo, o local deve contar com 65 torres de segurança e 3.200 policiais militares para garantir a segurança do local. Além disso, serão 64 viaturas, 18 pontos de revista com reconhecimento facial e 18 pontos de bloqueio.

Quem também fará parte do esquema é a polícia civil, que deve contar com 1.500 oficiais no local.

1.518 garis

A coleta de lixo domiciliar na região foi alterada para domingo, data em que 1.518 garis estarão disponíveis para trabalho. Os locais vão contar ainda com 1.500 contêiners.

Para a limpeza do local do show, serão 38 equipamentos, dos quais, 10 são tratores para limpar e peneirar a areia da praia.

Alto movimento econômico

Com pessoas viajando de todo o Brasil para ver Madonna se apresentar no Rio de Janeiro e muita gente saindo de casa com o mesmo objetivo, a economia do Rio de Janeiro deve girar cerca de R$ 300 milhões até domingo. Os dados foram divulgados pela Prefeitura do Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.