Grêmio divulga imagens dos testes de jogadores na volta aos treinos

O tricolor gaúcho retomou as atividades no CT ainda na terça e terá rotina estabilizada a partir desta quinta

O Grêmio é um dos primeiros clubes do Brasil a retomar as atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. Autorizado pelo governo estadual, o Tricolor iniciou testes nos jogadores e funcionários na última terça (05/05) e agora se prepara para dar início aos treinos físicos individuais nesta quinta-feira (07/05).

Vinte atletas se apresentaram no CT Luiz Carvalho e passaram por testes de temperatura e avaliação médica. Segundo o clube, “todos os resultados estão dentro do normal”.

O técnico Renato Gaúcho ainda não se reapresentou ao clube e foi aconselhado a ficar no Rio. O comandante pertence ao grupo de risco, já que foi submetido a duas cirurgias cardíacas recentemente.

Veja as imagens dos testes:

