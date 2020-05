O Acre Resiste: Jornalista lança série com artistas locais e resgata ‘acreanidades’

Quem disse que não há arte e cultura no Acre? Para provar que não há fundamento algum nesse questionamento o jornalista Daniel Scarcello concebeu a série de vídeos “O Acre Resiste”. Em seu perfil oficial no Instagram (@danscarcello), o jornalista, que atualmente estuda em uma conceituada universidade pública do Rio de Janeiro, traz nomes célebres do cenário artístico acreano para um bate-papo descontraído e cheio de riqueza.

“Em 7 vídeos, converso com 9 artistas do nosso Acre, com o intuito de divulgar e apresentar seus trabalhos, suas histórias e ideias, mostrando, assim, um pouco mais da nossa cultura. Além de lembrar que o Acre não só existe como resiste (levando o fazer artístico como resistência nos dias de hoje), esse projeto surge como uma forma de incentivar as pessoas a reconhecerem e valorizarem os artistas locais”, conta.

Para quem quiser conferir o trabalho de Daniel, basta ficar ligado em seu perfil (@danscarcello) todos os sábados – mas as postagens já começaram; então, se você quer conferir o projeto desde o começo, vale dar uma olhada no perfil e ver os vídeos já publicados. Ele conta como se dão esses vídeos.

“Separado em três momentos, os bate papos iniciam com uma apresentação dos convidados, em que eles contam parte de sua história e trabalho. No segundo momento tem o “Papo Sério”, em que cada um tem a oportunidade de expor sua opinião sobre qualquer causa ou temática que lhe seja relevante, seja sobre arte ou não. E por fim, o ‘Acreanices’, em que faço um game sobre comidas e particularidades da nossa região”, relata.

Em seu perfil no Instagram, Daniel também revela mais detalhes do projeto, e recebe apoio dos seguidores. “Precisamos valorizar aqueles que fazem por amor, acima de todas as dificuldades, os que se matam um pouquinho a cada dia em um trabalho incompatível com ele, para poder renascer em cada ensaio nos finais de semana noite afora. Que a gente possa valorizar aquele amigo que faz teatro, aquela colega que canta toda sexta naquele restaurante ou aquela pessoa que tira as fotos mais lindas que você sempre curte”.

Caso você queira dar uma olhada no perfil e ver os vídeos que já foram publicados, basta CLICAR AQUI.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários