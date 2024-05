Correios busca imóvel para locação em Rio Branco – Acre

Com o objetivo de dinamizar as atividades de tratamento e distribuição de cartas e encomendas, os Correios estão à procura de imóvel para locação em Rio Branco.

A empresa busca um imóvel que abrigará unidade de Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) na capital rio-branquense, devendo atender às seguintes características:

• Área construída com no mínimo 1.845,80m², com variação de até 10% para mais ou para menos, preferencialmente em piso térreo;

• Área de pátio para estacionamento de aproximadamente 1.557m².

A edificação deve conter, ainda, espaço para docas (entrada para veículos operacionais), vestiários, acessibilidade, infraestrutura de abastecimento de água, energia elétrica, telefonia e iluminação pública.

Além disso, o proprietário/locador deve assumir o compromisso de executar eventuais benfeitorias no imóvel. Proprietários de imóveis, que atendam a esses requisitos, interessados, devem encaminhar proposta para o e-mail [email protected].