“Bacurau” será transmitido gratuitamente no Youtube nesta quinta-feira, 18

A transmissão do longa-metragem, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, conta com comentários ao vivo dos atores

O Dia do Cinema Brasileiro, que acontece na sexta-feira, 19, poderá ser comemorado um dia antes. Na quinta-feira, 18, às 20 horas, a rede de televisão Telecine transmitirá gratuitamente o filme “Bacurau” em seu canal do Youtube.

A exibição do longa-metragem contará com comentários ao vivo dos atores na plataforma. O artista cearense Silvero Pereira, que interpreta Lunga, será um dos presentes na sessão especial.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme conta a história dos habitantes da pequena cidade fictícia “Bacurau”, no sertão brasileiro. O longa, filmado no povoado Barra, no Rio Grande do Norte, ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, em 2019, e foi indicado à Palma de Ouro do mesmo evento.

A população da Cidade, que, de repente, percebe a presença de drones no local, começa a desconfiar sobre o que pode estar acontecendo. Entre o desenvolvimento tecnológico, a política corrupta, a xenofobia e a violência, o povo de Bacurau resiste e luta pelo seu lugar.

O enredo que saiu do sertão brasileiro e viajou até a França para ganhar prêmios retrata os problemas vividos por milhões de pessoas no país. Afinal, “quem nasce em Bacurau é o quê? É gente”.

Confira o trailer

Bacurau

Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas

Onde: no canal do Youtube do Telecine

