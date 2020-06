Idosa de 74 anos é curada da covid-19 e filha diz que segredo é não abandonar

No final desta semana, a autônoma Mauricélya Mendonça, de Sena Madureira, teve uma boa notícia: sua mãe, Maria Cleonice, de 74 anos, estava livre do coronavírus após 15 dias de muita luta. A aposentada da Saúde não chegou a ser internada em hospital, mas passou por maus bocados em sua residência, tendo boa parte de seu pulmão comprometido pela covid.

Para cuidar da mãe, Mauricélya se despediu temporariamente do marido e do filho e se mudou para a casa da idosa. Diariamente ela preparava a alimentação saudável necessária, cuidava da aposentada e higienizava o ambiente para evitar contaminação do pai também idoso, que vive na residência.

De acordo com a autônoma, o segredo para uma melhor recuperação da saúde de pacientes com idade avançada infectados com coronavírus é não abandoná-los por medo de se contaminar com a doença.

“É muito importante as pessoas entenderem que o isolamento não é abandonar. Não é só deixar uma sacola na porta com comida e ir embora por medo de contrair o vírus. É preciso o cuidado em dar todo apoio psicológico, afetivo, buscar os meios de ter logo o tratamento correto. Isso aumenta as chances de cura e recuperação. Deixei minha família pra retribuir um pouco do que minha mãe fez por mim”, disse.

Ela espera que sua atitude incentive outras pessoas a fazerem o mesmo pelos seus pais ou avós idosos, tomando sempre os cuidados necessários para não contrair a enfermidade. Enquanto estava com a mãe, a autônoma usava máscara e álcool em gel com frequência e até o momento não há indícios de que foi infectada.

Outra dica que Mendonça dá para quem tem parentes idosos é procurar ajuda logo que os primeiros sintomas aparecerem para que recebam o tratamento adequado antes de um possível agravamento da doença.

Maria Cleonice teve mal estar e dores de cabeça como sintomas iniciais e no terceiro dia a filha já levou a mãe a uma unidade de saúde para fazer radiografia, onde foi constatada presença de líquido em parte dos pulmões. Ainda assim, a autônoma conta que o médico não deu diagnóstico de covid.

Foi então que elas se deslocaram para Rio Branco para consultar um infectologista, que atestou a contaminação e passou tratamento correto. “Não espere piorar o quadro para depois procurar ajuda. Faça monitoramento constante e o tratamento indicado corretamente. Se tiver dúvida se é covid, não espere. Essa doença é muito traiçoeira”.

“Que isso possa incentivar às pessoas a tomarem a melhor atitude que existe, que é amar. Dar o máximo de você para manter aquela vida que você ama pelo máximo de tempo possível”.

