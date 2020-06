Internautas fazem corrente de apoio a Fábio Assunção por dependência química

Casados de verem o artista ser hostilizado em memes, os fãs do ator decidiram criar uma campanha do bem em prol da recuperação dele

Depois de ter sido alvo de vários memes pejorativos por conta da sua dependência química, nesta segunda-feira (29), Fábio Assunção foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter graças a uma campanha para defender o ator.

Tudo começou porque um fã, cansado de ver as piadas humilhantes contra Fábio Assunção, decidiu fazer um corrente do bem a favor do artista que está sóbrio e se mantendo longe das drogas. “Ei, que tal viralizar o Fábio Assunção sóbrio? Só por hoje, ele vêm ganhando a batalha contra a Dependência Química. É mais engraçado postar ele doidão né? Só quem já teve parentes e amigos que sentiram na pele pra aplaudir de pé essa fase dele. Recuperação”, escreveu o internauta.

O pedido foi atendido e retweetado mais de 36 mil vezes pelos usuários do Twitter e ganhou mais de 170 mil curtidas. Entre os apoiadores da corrente está Bruno Gagliasso que agradeceu a iniciativa em prol do colega de profissão. “A sensação de que o Brasil ainda tem jeito aparece qdo vc clica em Fábio Assunção nos trending topics”, escreveu ele.

