Ciclista fica gravemente ferida após bater em buraco na Rodovia AC-40

Uma ciclista identificada como Vitória da Silva Branã (21) sofreu ferimentos graves ao bater sua bicicleta em um buraco e cair violentamente ao solo, na rodovia AC-40, mais conhecida como estrada do Quinari, faltando 4 quilômetros para chegar no município de Senador Guiomard, interior do Acre. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (26).

De acordo com testemunhas oculares, a jovem foi surpreendida pelo obstáculo na via, resultando em uma queda imediata. Uma ambulância de suporte básico do município de Brasiléia passava no momento do incidente, e rapidamente os socorristas pararam e prestaram os primeiros atendimentos.

A gravidade das lesões exigiu que a ambulância de suporte avançado 01 fosse acionada, interceptando a ambulância inicial próxima à sorveteria Boneco de Neve, na região da Vila Acre.

Vitória foi rapidamente encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi entregue ao setor de traumatologia. Os médicos que a atenderam diagnosticaram uma possível fratura no braço direito e um traumatismo craniano encefálico moderado. Apesar da seriedade das lesões, seu estado de saúde é considerado estável.