Lua no céu de Rio Branco pelas lentes do fotógrafo Marcos Vicentti

BRILHO DA LUA

Radiante no céu brilhava

A lua redonda e muito clara

Trazia uma brisa suave

Como ela me encantava!

Na madrugada eu admirava

A sua beleza não tem igual

As estrelas que no céu estava

A invejava lhe queria o mal

Deitado no tapete de relva verde

Relva úmida pelo orvalho que cai

Fecho os olhos e me sinto presente

Conectado com a noite que se vai

Meus olhos fixo no horizonte. Vem o amanhecer

A lua devagar se vai embora

Eu sozinho na grama agora

Vou esperar por mais um anoitecer.

Kely Araujo

Brazil Confirmados 646,006 +0 (24h) Mortes 35,047 +0 (24h) Recuperados 302,084 46.76% Ativos 308,875 47.81%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários