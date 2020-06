Nenê testa positivo para Covid-19 e desfalca Flu em volta do Carioca

O Fluminense teve apenas um caso de infecção pelo novo coronavírus confirmado em seu elenco. E logo o do artilheiro da equipe em 2020: o experiente meia Nenê.

O jogador de 38 anos está afastado do elenco, isolado e seguindo recomendações médicas. Assim, será desfalque do clube no retorno do Campeonato Carioca.

A informação sobre o único caso confirmado de Covid-19 no elenco foi antecipada pelo UOL Esporte.

O “NETFLU” divulgou o nome do atleta, já confirmado pela reportagem. Nesta temporada, o jogador tem 9 gols em 13 jogos pelo Flu.

Assintomático, Nenê está bem, mas preferiu não comentar o assunto, assim como o clube, que não pretendia expor o nome do jogador. Ambas as partes foram procuradas, mas, até o fechamento desta reportagem, não se posicionaram.

Sem Nenê, o Fluminense de Odair Hellmann terá Paulo Henrique Ganso no meio de campo. Além da volta do meia ao time titular, a equipe que enfrenta o Volta Redonda no domingo (28), às 19h, ainda não tem a escalação definida, já que os laterais Gilberto e Egídio sentiram dores e ainda são dúvida.

