Quase 30 detentos já testaram positivo para coronavírus no Acre, diz Iapen

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que o número de detentos contaminados com o coronavírus chegou a 29. Doze deles já estão curados da doença e 17 seguem doentes e isolados dos demais presos para evitar proliferação do novo vírus nas unidades penitenciárias.

Treze notificações seguem em análise no laboratório de Infectologia Charles Meriéux e terão resultados divulgados nos próximos dias pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Um detento morreu no presídio de Senador Guiomard no início de maio. Quase 350 presos fazem parte do grupo de risco para a covid-19 no Acre.

As visitas de familiares aos apenados seguem suspensas para evitar mais contágios nos presídios.

