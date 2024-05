Ex-BBB Isabelle é homenageada na UEA por promover visibilidade nacional e internacional da cultura amazonense

A cunhã-poranga do Boi-Bumbá Garantido, Isabelle Nogueira, recebeu uma honra ao mérito concedida pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), nesta quarta-feira (8), Dia Nacional do Turismo.

A honraria foi entregue pelo reitor da instituição, André Zogahib, que reconheceu a participação de Isabelle no Big Brother Brasil 24, como um grande avanço na visibilidade nacional e internacional da cultura e do povo amazonense.