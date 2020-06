Repórter da Globo “foge” após surgir sem máscara ao vivo: “Que macaquice”

Ao vivo, o repórter André Modesto saiu de cena de repente, com uma banana na mão, depois de aparecer sem máscara de proteção facial no ar e até assustou o apresentador Rodrigo Bocardi. A ação inusitada ocorreu durante a edição desta manhã de sexta-feira (26/06) do Bom Dia SP, na TV Globo.

O profissional reapareceu depois e explicou que tinha tirado o objeto para tomar água e esqueceu de colocá-lo antes de aparecer ao vivo.

O episódio ocorreu quando André Modesto foi chamado ao vivo. Ele já estava posicionado para passar as informações e deixou os colegas sem reação ao sair de cena sem dar explicações e ainda com uma banana na mão.

Bocardi ficou surpreso.”Ih caramba, sumiu o André Modesto. Será que apareceu um macaco, está fugindo do macaco? Cada história que acontece nesse Bom Dia SP. Você chama repórter, está falando da passarela de macaco e sai correndo com banana na mão”, disse.

Com bom humor, o apresentador chamou o intervalo. No retorno, Bocardi disse que se assustou com a cena e perguntou a Modesto o motivo da “fuga”. “Também fiquei assustado com você. Ia falar de uma passarela de macaco, daí vejo você sair correndo com uma banana na mão e falei: ‘Pronto, o macaco apareceu’”.

O repórter se desculpou e explicou o imprevisto. “Que macaquice. Peço desculpas. Tinha tomado água antes de entrar no ar e tirado minha máscara. Aí de repente você me chamou e entrou um repórter em fuga”, disse, explicando que estava com uma banana nas mãos porque tentaria atrair os macacos para a reportagem.

