Suspenso por fraude, Gabigol curte festa de Romário com Chico Moedas

O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, deixou o “isolamento” e curtiu uma festa na casa de Romário, na última segunda-feira (22), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador de futebol está afastado dos gramados desde que foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping.

De acordo com informações do jornal Extra, além do atleta, outros famosos estiveram na festança. Entre eles, Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza.

Ainda segundo o site, Gabigol deixou o local já na madrugada de terça-feira (23/4), acompanhado de algumas convidadas.

Desde que foi suspenso, Gabigol tem evitado aparecer em público. O julgamento do atleta, que aconteceu no final de março, foi apertado, com o placar de 5 a 4 a favor da punição. A pena começou a contar a partir da coleta, no ano passado, e termina em 8 de abril de 2025. Mas por que o camisa 10 do Flamengo acabou suspenso? Gabigol foi denunciado após ser acusado de dificultar a realização do antidoping. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023 no Ninho do Urubu.

Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. Na época, com exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h.

O camisa 10, no entanto, teria ignorado os profissionais antes do treino e depois foi almoçar. Ainda segundo os relatos, Gabigol teria tratado a equipe com desrespeito, além de pegar o vaso coletor sem avisar a ninguém, se irritar ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, no fim, ainda entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida.

Mesmo que tenha feito o exame e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”.