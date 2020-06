Via Verde Shopping inicia a campanha “Arraial Drive Thru”; conheça!

O Drive Thru do Via Verde Shopping entrou em clima de festa junina nesta semana. A entrada B, local onde o serviço é realizado, está toda decorada com bandeirolas coloridas que remetem ao clima junino. O shopping aderiu ao sistema de retirada de produto a partir do dia 15 de junho, após o decreto nº 6.150 do Governo do Acre autorizar a prática. Neste momento, mais de 40 operações participam do serviço.

Segundo o coordenador de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira, a ideia do Drive Thru temático surgiu para deixar o serviço com nova roupagem. “Por causa da pandemia não tivemos arraial, então resolvemos promover essa experiência para o nosso cliente”, conta.

PUBLICIDADE

Vale lembrar que o Drive Thru segue algumas regras de bom funcionamento, como:

O horário de funcionamento será das 12h às 20h;

O acesso para a retirada do produto será feito em frente à entrada B;

O cliente deve estar no interior do veículo, não sendo permitido o acesso do cliente ao interior do shopping;

O tempo de tolerância para permanência do cliente e retirada do produto será de 10 minutos;

A venda, a forma de pagamento e o horário de retirada deverão ser feitos entre lojista e cliente por meio do WhatsApp, telefone ou aplicativo de entrega. Não é permitido venda ou escolha do produto no local;

A relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e nas redes sociais do shopping.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários