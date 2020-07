Casa de madeira pega fogo no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul

Uma residência localizada no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul, foi completamente destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (26). Não tinha ninguém em casa no momento do incidente.

As causas ainda são desconhecidas. Quem morava na casa era a Ana Lúcia, irmã da proprietária, mas ela não estava na residência no momento do incêndio.

PUBLICIDADE

Os bombeiros foram acionados, mas, ao chegarem ao local, a residência já havia sido destruída pelas chamas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários