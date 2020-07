Comissão vai se reunir com prefeita para discutir retorno do Campeonato Estadual

Uma comissão formada pelo Presidente da Federação de Futebol do Estado, Antônio Aquino Lopes, e pelos presidentes do times Náuas, Zacarias Lopes, e do Plácido de Castro, Renato Garcia, vão marcar uma audiência com a prefeita Socorro Nery para discutir a retomada do Campeonato Estadual.

Essa decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira (1), após um novo encontro entre os dirigentes dos clubes e os membros da federação de futebol, ocorrido no Estádio Florestão. “A nossa proposta é que a prefeita libere os treinamentos dos times, que vão cumprir todos os protocolos da CBF”, disse Aquino Lopes.

PUBLICIDADE

A tabela do segundo turno chegou a ser apresentada aos cartolas. A data para a primeira rodada do returno está prevista para o próximo dia 16, mas tudo vai depender do encontro com a gestora do município, que deve ocorrer ainda esta semana.

Para o Presidente Antônio Aquino Lopes, não há problemas em os clubes voltarem a treinar, porque todos vão cumprir o protocolo da CBF.

Uma novidade da reunião foi que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai bancar exames de covid-19 para os todos os jogadores dos nove clubes que disputam o estadual de 2020.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários