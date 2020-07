Criminosos invadem loja à luz do dia e enchem a sacola de celulares

Após a ação, os criminosos saíram correndo, entraram no carro e fugiram do local

Criminosos armados invadiram uma loja de eletrônicos na tarde desta quarta-feira (29), no Centro de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, os bandidos estavam em um carro e, durante a ação, dois desceram e um ficou no veículo. Um dos meliantes estava de posse de uma arma de fogo e rendeu clientes e funcionários, enquanto o outro colocava vários celulares dentro de uma sacola.

Após a ação, os criminosos saíram correndo, entraram no carro e fugiram do local. Ainda não há informações se os criminosos levaram dinheiro do caixa, ou algum pertences de clientes. A polícia estima que nessa ação criminosa cerca de 35 aparelhos de celulares foram levados.

Depois que os criminosos fugiram, a Polícia Militar esteve no local para colher informações e as características dos assaltantes, mas até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso ou identificado pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Mâncio Lima, que investigará o crime.

