Jovem vai parar na UTI após se masturbar; entenda

Um jovem chamou atenção na internet, ao relatar uma história inusitada sobre a sua saúde. No Twitter, Fe Campos contou que precisou ficar internado em uma UTI por se masturbar depois de ter feito uma cirurgia no nariz.

Na postagem, o jovem detalhou que realizou uma cirurgia de desvio de septo e que foi liberado no mesmo dia. Ao chegar em casa, conta ele, o time pelo qual torce, São Paulo Futebol Clube, tinha vencido uma partida e ele estava com tesão, por isso, resolveu se masturbar. Porém, no momento da ejaculação, sua pressão arterial alterou e causou complicações em seu corpo.

PUBLICIDADE

“Minha artéria do nariz explodiu. Era tanto sangue que parecia que o mar vermelho tinha aberto dentro da minha narina […] Dei aquela limpada enquanto o sangue jorrava, acordei meu pai e fomos para o hospital”, disse ele.