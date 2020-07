Socorro Neri assina ordem de serviço para melhorias de ramais e anuncia iluminação pública para o Ramal Brindeiro

Em visita à comunidade Santa Maria, no Ramal Brindeiro, região da rodovia AC-40, a prefeita Socorro Neri assinou, nesta quarta-feira, 22, a ordem de serviço para iniciar as obras de recuperação de mais 50 quilômetros de ramais, na Regional do Segundo Distrito.

Na oportunidade, a gestora informou que a Prefeitura está finalizando os procedimentos burocráticos para a implantação da iluminação pública na mesma área.

“É uma satisfação grande poder trazer a Prefeitura para realizar serviços que são fundamentais para quem mora no campo e que vão possibilitar o escoamento da produção, além de trafegabilidade com dignidade para essas pessoas que produzem e ajudam no desenvolvimento da nossa Rio Branco. Muito em breve essa comunidade, que hoje não tem iluminação pública, vai passar ter, na medida em que vamos executar a licitação do programa de eficientização da iluminação pública no município”, destacou Socorro Neri.

Participaram do ato de assinatura da ordem de serviços os secretários de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud e Paulo Sérgio Braña, da Agricultura, os vereadores Raimundo Neném e Elzinha Mendonça, além de lideranças comunitárias. “A prefeita Socorro Neri está empenhada em desenvolver essa região, luta para que nossos irmãos do interior possam ter ramais e vicinais recuperados. Nós estamos engajados, trabalhando para dar essa oportunidade”, observou a vereadora Elzinha Mendonça, líder da prefeita na Câmara Municipal.

De acordo com o secretário Edson Rigaud, a Prefeitura está investindo R$ 5 milhões de recursos próprios na melhoria de ramais este ano, sendo no lote 3, autorizado nesta quarta-feira, o total de R$ 1 milhão. “A recuperação inclui piçarramento em pontos críticos, saída d’água, limpeza da camada vegetal e regularização de subleito”, disse.

A obra será executada pela empresa Adinn Construção e Recuperação Eireli, vencedora da licitação do terceiro lote, que compreende os ramais: Brindeiro, Braz, Cacau, Zezé, São José e outros. Vai beneficiar milhares de famílias que dependem dessas vias em condições satisfatórias de infraestrutura para escoamento da produção regional.

