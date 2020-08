Gladson Cameli diz que vacina contra covid-19 pode chegar ao Acre em outubro

Ele disse que no dia 20 de outubro a Anvisa vai fornecer o certificado da vacina. "Aí eu quero está lá na porta esperando"

O governador Gladson Cameli, sem partido, revelou em entrevista ao ContilNet neste fim de semana que está ansioso para que a vacina que combate ao coronavírus possa chegar ao Acre ainda este ano, o mais provável, em outubro.

O chefe do executivo disse que sua prioridade não é a política, mas sim a pandemia que já matou quase 600 pessoas no Acre. “Eu estou me precavendo, indo na frente para que o Acre não fique atrás nisso. Quando a vacina estiver pronta, eu quero dizer, eu estou aqui para que possamos ter o quanto antes. A prioridade é a vacina para que possa salvar mais vidas”, garantiu.

Cameli disse que recebeu informações por meio do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde que provavelmente no dia ,20 de outubro, a Anvisa vai fornecer o certificado da vacina. “Daí vai começar a ser distribuídos aos estados. Aí eu quero está lá na porta esperando”, ressaltou.

