Novo romance? Anitta e Peso Pluma são flagrados juntinhos em show

Anitta esteve em um restaurante e em uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (25) e aparentemente estava bem acompanhada. Em flagras publicados nas redes sociais, a cantora brasileira aparece em clima de romance com o cantor Peso Pluma.

A ligação entre Peso Pluma e Anitta ficou mais evidente no fim do ano passado, quando lançaram o single Bellakeo, música de sucesso paradas internacionais. Além da letra, as performances ao vivo esbanjam danças para lá de sensuais.