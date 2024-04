A musa do OnlyFans e do Privacy, onde publica vídeos pornôs, revelou ter Síndrome de Bordeline e, por conta do problema, ficou em reabilitação psiquiátrica: “Pra uma pessoa com diagnóstico de bipolaridade e borderline, lidar com as emoções é algo muito difícil. Então, pra eu não fazer uma maldade contra mim mesma, eu pedi internação”.

No ano passado, Andressa Urach elogiou a relação que Thiago tem com o que filho e garantiu que a Justiça tirou a guarda de Leon por causa de sua condição psicológica. “Ele é um excelente pai, então durmo tranquila sabendo que ele está sendo bem cuidado”, frisou.