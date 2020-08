Goleiro Bruno chega ao Estádio Arena Acreana para partida contra o Nauas

Ele será o capitão da equipe estrelada durante a partida contra o Nauas de Cruzeiro do Sul

O goleiro Bruno Fernandes foi o primeiro a realizar o teste da covid-19. Ele chegou ao estadio Arena Acreana por volta das 17 horas. Ele será o capitão da equipe estrelada durante a partida contra o Nauas de Cruzeiro do Sul na primeira rodada do Segundo Turno do Campeonato Acreano.

Bruno Fernandes está no vestiário de número 1 do Arena Acreana participando da preleção com o treinador João Paulo Mota Maria. A partida entre Rio Branco e Nauas começa às 19 horas.

A equipe de Cruzeiro do Sul já estar escalada para o confronto.

