Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, assessora governo em questões de E-sport; assunto gera polêmica

O estudante de Direito Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, está seguindo os irmãos mais velhos e influenciando as políticas do governo do pai. Nesta segunda-feira (31), o jovem foi recebido pelo secretário especial de Cultura, Mário Frias, para tratar do “futuro do E-sport”, ou esporte cibernético — aquele jogado pelo computador ou videogame.

A reunião foi registrada tanto por Frias quanto por Jair Renan em postagens no Instagram. Na agenda oficial do secretário, porém, o evento não foi registrado.

PUBLICIDADE

O filho do presidente da República é streamer e se envolveu numa polêmica em maio deste ano, após minimizar o coronavírus durante transmissão pela plataforma de jogos on-line Twitch.

No vídeo, Jair Renan diz que a Covid-19 é uma “gripezinha” que ele “pegou e passou”, e que prefere “morrer transando do que tossindo”. E, apesar de ter dito que “pegou e passou” há meses, o jovem foi diagnosticado com a doença há duas semanas e, segundo a família, tomou cloroquina.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários