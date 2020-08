Polícia Civil prende homem que guardava drogas para traficante no interior do Acre

Um homem acabou preso em flagrante, nesta quinta-feira (20), no Bairro do Bosque, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Após uma investigação minuciosa, agentes da polícia civil conseguiram descobrir que o acusado é supostamente usuário de drogas, e também realizava um trabalho de “leva e traz” de drogas para um conhecido traficante de uma facção criminosa da região.

Os policiais montaram uma campanha e acabaram flagrando o homem em atitude suspeita, carregando uma sacola plástica nas mãos. Na abordagem conseguiram identificar que o acusado estava transportando pequenas porções de cocaína em sacola.

Foi feita uma diligência na casa do acusado onde foi constatado que as suspeitas e as informações estavam corretas. Ainda foi encontrado na casa uma porção de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para serem tomadas as medidas cabíveis.

