Voluntários acolhem pets resgatados de enchentes no RS: ‘Chegam muito nervosos’

Um abrigo montado na PUC do Rio Grande do Sul, também na capital, recebe famílias com animais de estimação. No local, os pets ficam em uma sala separada, com espaço próprio, tapete higiênico, caminhas, ração e água; enquanto os donos ficam em outras áreas da universidade.

“Saímos [de casa] de barco. Mas só sairíamos com eles [animais de estimação]. E eles nos resgataram e nos trouxeram para cá, fomos bem acolhidos”, disse um homem que está no abrigo.