Prorrogado: Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial é divulgado

O auxílio emergencial pago para os beneficiários do Bolsa Família foi prorrogado. A sexta parcela do benefício será paga em setembro para todos os cadastrados. A ordem de pagamento será feita de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do cidadão.

Os beneficiários do programa de repasse de verba recebem o auxílio emergencial da mesma forma que o benefício regular. Para isso, é utilizando o cartão nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. PUBLICIDADE O valor da sexta parcela da ajuda emergencial a ser creditado na Poupança Social Digital ainda não foi divulgado. Contudo, a população já pode se organizar para quitar as contas de água, luz, internet, entre outras, por meio da poupança. Calendário de repasse do auxílio emergencial no Bolsa Família Confirmando que vai haver o pagamento da 6ª parcela do auxílio, o público do Bolsa Família pode seguir normalmente o calendário referente ao mês de setembro. Assim como tem sido feito nos outros pagamentos. Confira qual é o número final que está em seu NIS e saiba qual será a data do pagamento. Final do NIS Data do pagamento 1 17 de setembro 2 18 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 24 de setembro 7 25 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro Fonte: Caixa Saque do benefício Para o público do Bolsa não há impedimentos, eles recebem o valor em espécie em um único dia. Anteriormente ao início da pandemia, o prazo para saque das parcelas era de 90 dias, mas enquanto durante o estado de calamidade, esta regra está extinta. App Caixa Tem apresentando problemas? A Caixa passou a bloquear centenas de contas na poupança digital do banco após suspeita de fraudes no pagamento do auxílio emergencial. A movimentação foi realizada pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do benefício. Por outro lado, além do bloqueio realizado pelo banco, diversos usuários relataram que o sistema do Caixa Tem está passando por instabilidade. O acesso ao aplicativo tem dificultado a vida de milhares de brasileiros. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 1,3 milhões de Cadastros de Pessoas Físicas foram encaminhados à Caixa para que fosse feito o bloqueio. Uma verificação por suspeita de fraudes é realizada pelos órgãos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários