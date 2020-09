A Fazenda 12: MC Mirella fica revoltada ao reencontrar acreana: “Ela é amante do meu ex”

E o primeiro barraco já rolou: funkeira ficou em choque ao ficar cara a cara com sua rival

MC Mirella já entregou o primeiro barraco da edição 12 de A Fazenda que começou na noite desta terça-feira (8).

É que a funkeira ficou em choque ao reencontrar na casa a acreana Raissa Barbosa. Incrédula, ela contou aos fãs que tem uma longa história com a modelo.

“Amante do meu ex! Eu não tô acreditando nessa palhaçada. Vou até beber uma água”, declarou ela no exato momento em que viu a concorrente entrar na competição.

Nas redes sociais, claro, o momento já gerou grande repercussão; assista!

Mirella falando que a Raissa é amante do ex dela #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/I4qZc7T2rp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

[Foto de capa: Reprodução/Instagram]

