A Fazenda: Mãe da acreana Raíssa Barbosa após filha ir para Roça: “Injustiçada”

Sobre a combinação de votos feita pelos homens, que levou sua filha à Roça, Josilene disse que não foi justo. “Raíssa foi injustiçada! Todos os homens combinaram de votar nela e não foram transparentes em dizer que combinaram. Como ela mesma disse, tentou se aproximar de todos eles e não fez nada que fosse motivo para tantos votos. Ela vai voltar com os olhos mais abertos e focada no jogo”, garante a mãe.

Josilene também disse que o coração “aperta” quando vê a filha passar por situações como essa e que dá vontade de abraçá-la. “A vontade é de estar perto, dar um abraço e dizer: ‘Você não está sozinha’. Dizer que estamos orgulhosos dela. A gente sabe o quanto ela lutou para chegar até ali. Raíssa é uma guerreira”, revelou.

A mãe-coruja acrescentou ainda que Raíssa tem muito o que mostrar nesta temporada. “Ela tem muita garra, autenticidade. Acho que essa Roça vai servir para ela dar uma acordada e entrar no jogo. Vai aparecer mais.”, afirmou.

Transtorno de Borderline

O reality não tem se revelado nada fácil para a peoa. No primeiro dia, protagonizou uma bela “torta de climão” com MC Mirella. A funkeira se se recusou a falar com a ex-Miss, pois, do lado de fora da sede, Raíssa teria vivido um affair com Dynho Alves enquanto ainda era casado com a cantora.

Logo depois, foi indicada com 8 votos à Roça e teve um surto. Mais tarde, o perfil oficial de Raíssa explicou que ela tem síndrome de Borderline. “O indivíduo com Transtorno Bordeline apresenta instabilidade afetiva devida a acentuada alteração do humor acompanhada de irritabilidade ou ansiedade. Apresentam dificuldade para adaptar-se em situações de vida adversas podendo experimentar acontecimentos de vida normal como estranhos , ameaçadores e persecutórios”, afirmou a psicológa Rosangela da Silva.